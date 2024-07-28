انخفاض طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

2024-07-28 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149400 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما كانت قد سجلت امس السبت 149550 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة، اذ بلغ سعر البيع 149550 دينارا، وسعر الشراء 149450 دينارا مقابل 100 دولار.