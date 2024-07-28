2024-07-28 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، باعتقال رئيس شركة متخصصة بالمقاولات بعملية جرت قرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة أمنية مشتركة اعتقلت رئيس مجلس شركة متخصصة بالمقاولات بعملية جرت قرب بعقوبة بناءً على مذكرة رسمية صادرة من القضاء".

وأضاف ان" الاعتقال جرى بعد شبهات ومخالفات إدارية ومالية في بعض المشاريع"، مؤكدا بان "الشهر الحالي كان الأكثر نشاطا في اعتقال المتهمين بقضايا شبهات فساد في ديالى ووصلت الى 9 عمليات حتى الان".

وأشار المصدر الى ان" هناك تحركًا من قبل النزاهة في فتح عشرات الملفات المرفوعة أمامها وسط توقعات بأن نشاط الاعتقالات سيرتفع مع وجود أوامر مشددة بتطبيق مذكرات الاعتقال وبشكل فوري".