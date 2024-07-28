الإطاحة بشبكة ضخمة للمتاجرة بالأسلحة في دهوك

2024-07-28 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلنت آسايش دهوك، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، عن الإطاحة بشبكة ضخمة للمتاجرة بالأسلحة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "مفارز جهاز أمن دهوك تمكنت من تفكيك شبكة ضخمة تقوم بالمتاجرة بالأسلحة ونقلها عبر المحافظات".

وأضافت أنه تم "اعتقال أفراد الشبكة وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة ومضبوطات أخرى بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية".

وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القضائية تمهيدًا لمحاكمتهم وتحقيق الجزاء العادل".