2024-07-28 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، وجود ملاحظات وانتقادات على عمل مديرية المرور في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة علاوي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك شكاوى كثيرة تصل الينا من قبل المواطنين بشأن عمل وأداء مديرية المرور في جانب الكرخ من بغداد، ونحن أيضا لدينا ملاحظات ومؤشرات على عمل هذه المديرية وغيرها من المديريات الأخرى".

وبين نعمة ان "الروتين وتأخير انجاز معاملات بعض المواطنين مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يسبب ارهاق كبير لدى المواطنين، خاصة ونحن نتابع ذلك ولدينا لجان فرعية تتابع عمل وأداء تلك المديريات ولدينا ملاحظات كثيرة سوف نناقشها مع المسؤولين في مديرية المرور خلال الأيام القليلة المقبلة، عند استضافتهم".

ويشكو مواطنون ومراجعون لمديرية مرور الكرخ في بغداد من سوء عمل المديرية فضلا عن التخبط في التنظيم للمعاملات وترك المراجعين تحت أشعة الشمس".