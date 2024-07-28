2024-07-28 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، عودة 463 نازحاً من مخيم شاريا في محافظة دهوك بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت جابرو في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "463 نازحاً من مخيم شاريا في محافظة دهوك، عادوا بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

ووجهت، وفقا للبيان بـ"شمول الأسر العائدة بصكوك منحة العودة والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح وغلق المخيمات".

وأوضحت جابرو، أن "عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) والتنسيق مع القوات الأمنية والإدارات المحلية في محافظتي دهوك ونينوى".