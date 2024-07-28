الموارد توضح سبب نفوق الأسماك في نهر العز

2024-07-28 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، سبب نفوق الأسماك في نهر العز.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت خبر مفادة نفوق الأسماك في هور الصحين غرب ميسان وبهذا الصدد تود الوزارة أن توضح أن الصيد بواسطة الصعق الكهربائي وإطلاق الاصبعيات الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في القناة الرابعة المغذية للأهوار ونفوق الأسماك هناك".

وأضافت أن "فريق مكون من مدير إدارة إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة وفريق عمل نوعية المياه والبيئة توجه ومسؤولي الموارد المائية والزراعة في ناحيتي الخير والعدل أجرو جولة ميدانية للإطلاع على أسباب النفوق"، مشيرة إلى "صيد الاسماك بواسطة الصعق الكهربائي ورمي الأسماك الكبيرة مثل الشانكة والحري".

وأوضحت، أن "فحص نوعية المياه بين أن نسبة الأملاح 1900 ونسبة الأوكسجين 9 وعلى بعد واحد كم من السدة الاحترازية تبيت أن نسبة الأملاح 2100 والأوكسجين 8"، لافتة إلى أن "المعنيين قاموا بأخذ نموذج من الأسماك إلى مديرية بيطرة ميسان لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة".