اتلاف اكثر من 217 كغم و50 الف حبة من المخدرات في الطب العدلي ببغداد

2024-07-28 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إتلاف أكثر من 217 كيلوغراماً و 50 ألف حبة من المخدرات والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، ومتابعة المستشار الوطني للصحة النفسية/ شعبة متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة، تواصل اللجنة المختصة إتلاف كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد وبحضور جميع أعضاء اللجنة المختصة".

فيما قال مدير شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة، إياد حسن التميمي، إنه "تم إتلاف (217) كغم و877 غم من المواد المخدرة المختلفة و(50) ألف حبة من مادة السيدافيد والمخزونة بالغرف الحصينة وفق محاضر ضبط أصولية".

وأضاف رئيس لجنة الإتلاف، أن "العمل مستمر لإتلاف جميع الكميات المضبوطة في بغداد والمحافظات حيث تم فحص وعد المواد المخدرة وبعدها تنقل إلى محارق أعدت لهذا الغرض وبدرجات حرارة عالية جداً تتجاوز (1200) درجة مئوية".

وأشار إلى "استمرار عملية الحرق من الساعة الثامنة صباحاً إلى ما بعد الظهر وتمت إعادة الفحص الفني للمواد المحروقة للتأكد من عدم فعاليتها".