بعد توقفه لـ3 سنوات.. النفط تنجز تأهيل أنبوب 6 المغذي لمعمل سمنت كركوك

2024-07-28 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، أنجاز تأهيل انبوب 6 عقدة المغذي لمعمل سمنت كركوك.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شركة خطوط الأنابيب النفطية، انجزت تأهيل انبوب زيت الوقود 6 عقدة والمُمتد من مستودع واحد حزيران الى معمل سمنت كركوك في منطقة ليلان جنوب شرقي المحافظة بعد توقفه عن العمل لأكثر من ٣ سنوات".

واضاف ان "الفرق الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من انجاز اعمال الصيانة والتأهيل لانبوب زيت الوقود 6 عقدة المغذي لمعمل سمنت كركوك ليتم ضخ مادة النفط الاسود زيت الوقود بإتجاه معمل سمنت كركوك وبطاقة تشغيلية تبلغ 22 م3 / ساعة".

وتابع البيان ان "الانبوب يساهم في ايصال المنتوج من مستودع واحد حزيران التابع للشركة الى معمل سمنت كركوك ليؤمن عمل المعمل وزيادة انتاجيته لاستمرار تزويد المواطنين في محافظة كركوك والمحافظات الاخرى بمادة الاسمنت".

واشار الى ان "اعمال الصيانة تضمنت معالجة الاجزاء المتضررة على طول مسار الانبوب وادامة منظومات الضخ والاستلام واجراء اعمال المعايرة للعدادات".

واكد البيان "حرص الشركة في تطوير شبكات الانابيب وآليات الضخ والاستلام وزيادة الطاقات الخزنية في المستودعات وبما يؤمن ديمومة العمل تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط وكيل الوزارة لشؤون التوزيع اضافة الى تأمين الوقود الى المنشأت الحيوية ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية".