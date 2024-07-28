شكوك تحاصر هداف المغرب قبل مواجهة العراق الحاسمة

2024-07-28 12:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توالت الأخبار السيئة على المنتخب الأولمبي المغربي، بعد خسارته أمام أوكرانيا (2-1)، ضمن ثاني جولات منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

ومن بين الأخبار السيئة، غادر سفيان رحيمي، نجم المغرب، ملعب جوفري جيشار صوب مقر إقامة المنتخب، وهو بالكاد يقوى على المشي بشكل معتدل، مع وضع ضمادة على كاحله.

وكان رحيمي قد ارتقى إلى إحدى الكرات الهوائية، في منتصف الشوط الأول، ولما نزل على الأرض تعرض كاحله للالتواء، ومع ذلك تحامل على نفسه ليكمل المباراة، وسجل هدف المغرب من ضربة جزاء.

وسيحسم الفحص الطبي مسألة مشاركة "هداف المغرب" في المنافسات الحالية، برصيد 3 أهداف، أمام العراق في ختام دور المجموعات، بينما تبذل مجهودات كبيرة لتأهيله.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره المغربي، الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.

يأتي ذلك في وقت تساوت منتخبات المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس، برصيد 3 نقاط بعد فوز كل منها في مباراة وخسارة أخرى ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف، حيث أحرزت 4 أهداف وتلقت 3، بينما تساوى المغرب وأوكرانيا في رصيد الأهداف، حيث أحرز كل منتخب 3 أهداف وتلقى مثلها، بينما بات العراق في المركز الرابع بعدما أحرز 3 أهداف وتلقى 4.