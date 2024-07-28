السوداني يطلع على استعدادات المفوضية لإقامة انتخابات كردستان

2024-07-28 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اطلع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، على استعدادات المفوضية لإقامة انتخابات كردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، استقبل اليوم الأحد، رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر موسى الحسيني، وبارك له تسلّم مسؤوليته الجديدة في المفوضية، متمنياً له النجاح في مهامه وواجباته".

وأضاف ان "السوداني اطلع على استعدادات المفوضية لإقامة الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، حيث وفرت الحكومة كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية".

وأكد السوداني بحسب البيان، أنّ "وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حيادتيها أمر لا يمكن التهاون معه، لما يمثله من ضمانة لديمومة العملية الانتخابية، التي تعدّ جوهر النظام الديمقراطي وأحد أهم أركانه".