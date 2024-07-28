تركيا تنشئ 14 قاعدة عسكرية بالإقليم والتوغل يتصاعد بنسبة 15 بالمئة خلال شهر واحد

2024-07-28 12:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب رفيق الصالحي، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، بأن القوات التركية أنشأت 14 قاعدة عسكرية متقدمة في اقليم كردستان.

وقال الصالحي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاجتياح التركي مصدر قلق ويمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية ويدفع الأمور الى مرحلة خطيرة من التصعيد قد تؤدي الى فوضى كبيرة، مؤكدا بأن انقرة انشأت 14 قاعدة عسكرية متقدمة في مناطق عدة من الاقليم تحت مبررات محاربة حزب العمال الكردستاني لكن مايحدث تجاوز صارخ على اراضي دولة مستقلة".

واضاف انه" دعا الى ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة خطورة الاجتياح التركي وبناء المزيد من القواعد العسكرية وتعاملها في ملف المياه واستغلاله كورقة ضغط بشكل لايتلائم مع مبادى حسن الجوار ".

واشار الصالحي الى ان" الذهاب بشكوى للامم المتحدة ضرورة تفرضها الوقائع على الأرض التي يجب ان نتعامل معها بموقف وطني وان يتوقف الاجتياح ويتم اخلاء القواعد العسكرية لانها تمت بدون موافقة رسمية من قبل بغداد".

وكشف مصدر أمني مطلع، يوم الاثنين (22 تموز 2024)، عن تفاصيل جديدة تخص العمليات التركية المستمرة في محافظة دهوك بإقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العمليات التركية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين أسفرت عن نزوح سكان أكثر من 250 قرية في مناطق جبل متين والعمادية وكاني مآسي وباطوفا".

وأضاف أن "هنالك اشتباكات ليلية مستمرة بين عناصر حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، وكان آخرها يوم أمس، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 عناصر من حزب العمال".

وأشار المصدر إلى أن "القوات التركية تجري عمليات تمشيط وقامت مؤخرا ببناء قاعدة عسكرية جديدة على جبل متين في محافظة دهوك".

وبين المصدر أن "العمليات التركية أدت لوقوع خسائر اقتصادية نتيجة الحرائق في الغابات، وأيضا نزوح المزارعين وأصحاب المراعي".

ويقول الجانب التركي ان عملياته في مناطق اقليم كردستان تهدف لانشاء منطقة عازلة خالية من حزب العمال الكردستاني وعلى عمق 40 كيلومتر، مشيرا الى ان ما يجري من عمليات عسكرية جاء بالتنسيق وبغرفة عمليات مشتركة مع القوات الامنية العراقية، وهو جزء من جملة مذكرات تفاهم واتفاقات وقعت بين السوداني واردوغان خلال زيارته الى العراق قبل اشهر.

ومعاهدة لوزان، هي معاهدة تم توقيعها عام 1923 والتي حددت الحدود التركية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وتفكك الدولة العثمانية، وانتهى مفعول معاهدة لوزان وشروطها بمرور 100 عام عليها، خلال العام الماضي 2023.