القبض على 5 متهمين بحوزتهم "1 كغم" من المخدرات في النجف

2024-07-28 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، القبض على 5 متهمين بحوزتهم "1 كغم" من المخدرات في محافظة النجف.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية امنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم 1 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي".

وأضافت، إن "عملية القبض تمت في محافظة النجف الأشرف، وبإشراف مدير مخدرات النجف"، مبيناً أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق، حيث قرر توقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم الى جهة الاختصاص".