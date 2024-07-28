بكمين محكم.. القبض على 3 متهمين بقضايا الشروع بالقتل في بغداد

2024-07-28 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، القبض على 3 متهمين بقضايا الشروع بالقتل.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز فوج طوارئ الكرخ الثاني التابع الى قيادة شرطة بغداد/ الكرخ ثلاثة أوامر قبض وتحري قضائية بحق متهمين مطلوبين وفق احكام المادة 405 شروع بالقتل".

وأضافت، إنه "فور استلام المعلومة تم تشكيل فريق عمل ميداني بإشراف قائد الشرطة وتم نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على المتهمين الثلاثة، حيث تم اصطحابهم الى مركز الشرطة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم وفق القانون".