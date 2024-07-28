2024-07-28 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أقام منتخبنا الوطني لكرة القدم السداسي تحت 23 عاماً، معسكراً تدريبياً في العاصمة العمانية مسقط استعداداً للاستحقاقات المقبلة .

وذكر رئيس الوفد رئيس الاتحاد المركزي للعبة سعد الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" اتحاده بدأ بتأسيس منتخب جديد تحت 23 عاماً للمشاركة في البطولات الخاصة بهذه الفئة بعد اختيار جهاز فني وطني والذي بدوره اختار مجموعة من اللاعبين الذين يتواجدون في معسكر مسقط للاطلاع على مستويات اللاعبين".

وأضاف الكعبي أن" المعسكر الذي يستمر لمدة 8 أيام يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام المنتخب العماني كما أن هناك مقترحاً بإقامة مباراة كأس السوبر الخليجي بين المنتخبين الشقيقين".