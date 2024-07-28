بعملية أمنية .. القبض على 5 متاجرين بالمخدرات في النجف

2024-07-28 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إلقاء القبض على 5 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بحوزتهم كغم واحد من مادة "الكريستال" في محافظة النجف.

وقال المتحدث باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إنه : بعملية امنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة القت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم ( 1 كيلو غرام ) من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي.

وأضاف أن عملية القبض جاءت في محافظة النجف ، وبإشراف مدير مخدرات النجف، مشيرا الى انه تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم إلى جهة الاختصاص.