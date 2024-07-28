الحكومة العراقية تقول إنها وفرت المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات بإقليم كوردستان

2024-07-28 12:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت الحكومة العراقية، يوم الأحد، إنها وفرت كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان المقررة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

جاء ذلك لقاء رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني،رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر موسى الحسيني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، أن الأخير اطلع على استعدادات المفوضية لإقامة الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، حيث وفرت الحكومة كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه، لما يمثله من ضمانة لديمومة العملية الانتخابية، التي تعدّ جوهر النظام الديمقراطي وأحد أهم أركانه.

و أصدر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء 26 من شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.