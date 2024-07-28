2024-07-28 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حل العراق في المركز الرابع بتوليد الطاقة الكهربائية للعام الماضي 2023، مقارنة بالدول العربية، بحسب بيانات وحدة تعريف الطاقة (مقرها واشنطن).

وارتفع إجمالي توليد الكهرباء في الدول العربية الـ9 إلى 1.26 ألف تيراواط/ساعة خلال 2023، مقابل 1.21 ألف تيراواط/ساعة عام 2022.

وتصدرت السعودية، قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم توليد ارتفع إلى 422.9 تيراواط/ساعة، وجاءت مصر في الترتيب الثاني بالقائمة، بحجم توليد للتيار الكهربائي ارتفع العام الماضي إلى 220.1 تيراواط/ساعة، وفي المركز الثالث حلّت الإمارات بكمية توليد ارتفعت إلى 165 تيراواط/ساعة خلال عام 2023.

وجاء العراق في الترتيب الرابع بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023، بكمية 139.4 تيراواط/ساعة، مقابل 131.4 تيراواط/ساعة عام 2022، بارتفاع 6% على أساس سنوي ،وتَقدَّم ترتيب الكويت في القائمة، لتأتي في المركز الخامس، بكمية توليد للكهرباء ارتفعت إلى 88.3 تيراواط/ساعة عام 2023.

وتراجع ترتيب الجزائر للمركز السادس بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، مع انخفاض إنتاجها بنسبة 5.8% خلال العام الماضي إلى 85.9 تيراواط/ساعة، وتلتها قطر في الترتيب بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم ارتفع بنحو 8.7% إلى 54.4 تيراواط/ساعة.

هذا وجاءت سلطنة عمان في المركز التاسع، مع ارتفاع توليد الكهرباء بنسبة 6.4%، إلى 44.3 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، وفي المركز الأخير، حلّ المغرب بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم ارتفع 2.6%، إلى 42.2 تيراواط/ساعة.