اعتقال خمسة عاملين في مطار النجف بتهمة هدر المال العام

2024-07-28 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، أنها تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ خمسة مُتَّهمين في مطار النجف الدوليّ؛ بتهمة الهدر والإضرار بالمال العام.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان اليوم، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ (5) مُتَّهمين يعلمون في مفاصل مُختلفةٍ من مطار النجف الدولي.

وأردف مكتب الإعلام مُوضحاً أنَّ المُتَّهمين أقدموا على اقتراف مُخالفاتٍ عدَّة، منها بناء دارين لمُدير المطار الأسبق ومعاونه، خلافاً للضوابط، والمغالاة بالأسعار، وصرف مبالغ أفضت إلى حدوث هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام.

ونوَّه الى تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفق أحكام المادة (340)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين الخمسة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.