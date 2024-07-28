الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يدعو إلى الحفاظ على قدسية الشعائر

2024-07-28 14:12:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع – عباس الرحيمي

دعا الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، حسن رشيد العبايجي، اليوم الأحد، أصحاب المواكب والهيئات الحسينية المشاركة في زيارة الأربعين إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية العليا والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والممارسات الخاطئة.

وقال العبايجي، في كلمة له، خلال مؤتمر الشعائر والمواكب الحسينية السنوي الثاني الخاص بزيارة الأربعين الذي أقيم في الصحن الحسيني الشريف، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأهداف الرئيسة من النهضة الحسينية هي الحفاظ على رسالتها وحمايتها ولاسيما الشعائر الحسينية التي ينبغي على الجميع التعاون والتضامن والتكافل للحفاظ على ديمومتها واستمرارها وحمايتها من التشويه والانحراف".

وأضاف، أن "العالم الإسلامي والإنساني يترقب هذه المسيرة والتظاهرة المليونية وعلينا تجسيد القيم والمبادئ العظيمة التي ضحى من أجلها إمامنا الحسين عليه السلام".

وشدد بالقول: على "جميع المؤمنين الالتزام بوصايا المرجعية الدينية العليا الموجهة إلى المواكب والهيئات الحسينية والخطباء والرواديد والشعراء، وكذلك التشابيه والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والممارسات الخاطئة"، مؤكداً على "أهمية الحفاظ على قدسية هذه الشعائر عبر اختيار القصائد المرتبطة بالواقعة وتجنب استخدام الألحان الدخيلة التي تفتح باباً واسعاً للمرجفين والمشككين، ممن يحاولون الطعن بهذه الشعائر المقدسة".