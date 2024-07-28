صحة الرصافة: خمسة مراكز صحية أشبه بالمستشفيات تعمل على مدار الساعة

2024-07-28 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملا

أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأحد، عن ثلاثة مستشفيات في طور الإنجاز ستخدم أبناء مدينة الصدر، فيما أشارت الى أن هناك خمسة مراكز صحية أشبه بالمستشفيات تعمل على مدار الساعة.

وقال مدير عام الدائرة باسم صباح عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع كبرى في مدينة الصدر تعرضت للتلكؤ بسبب داعش الإرهابي وجائحة كورونا"، منوهاً بأن "الأعمال جارية في المستشفى الأسترالي والذي يقع مجاور مستشفى الرشاد، بسعة 400 سرير".

وأضاف، أن "الأعمال شملت مستشفى الحسينية بسعة 200 سرير، فضلاً عن مستشفى الشعب"، مبيناً أن "تلك المستشفيات ستخدم أبناء مدينة الصدر".

وأردف: "تم بناء مراكز صحية نموذجية تعمل على مدار 24 ساعة وتتكون من طوارئ وصالة ولادة وبإمكانها أن تخدم مدينة الصدر وأطراف بغداد".

وتابع: " أن دائرة صحة الرصافة تمتلك مراكز صحية نموذجية شاملة وبواقع مركز في قطاع البلديات ومركز قريب من منطقة المعامل ومركزين في قطاع المدائن بالإضافة إلى مركز صحي النهروان الأول".

واستطرد، أن "هذه المراكز نموذجية أشبه بالمستشفيات وتعمل على مدار الساعة".