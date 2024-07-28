النزاهة: الإطاحة بخمسة متهمين يعملون في مطار النجف الأشرف

2024-07-28 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، الإطاحة بخمسة متهمين يعملون في مطار النجف الاشرف.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ (5) مُتَّهمين يعلمون في مفاصل مُختلفةٍ من مطار النجف الدولي".

واضاف ان "المُتَّهمين أقدموا على اقتراف مُخالفاتٍ عدَّة، منها بناء دارين لمُدير المطار الأسبق ومعاونه، خلافاً للضوابط، والمغالاة بالأسعار، وصرف مبالغ أفضت إلى حدوث هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام".

وتابع، انه "تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف الاشرف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفق أحكام المادة (340)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين الخمسة على قاضي التحقيق المُختصّ، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".