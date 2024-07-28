بتهمة هدر المال العام.. النزاهة تطيح بـ 5 متهمين يعملون في مطار النجف

2024-07-28 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، تنفيذ أمر القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين في مطار النجف الدوليّ، بتهمة الهدر والإضرار بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ (5) مُتَّهمين يعلمون في مفاصل مُختلفةٍ من مطار النجف الدولي".

واضافت ان "المُتَّهمين أقدموا على اقتراف مُخالفاتٍ عدَّة، منها بناء دارين لمُدير المطار الأسبق ومعاونه، خلافاً للضوابط، والمغالاة بالأسعار، وصرف مبالغ أفضت إلى حدوث هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام".

وبينت الهيئة أنه "تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفق أحكام المادة (340)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين الخمسة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".



