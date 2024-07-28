تارا وسوزان .. تحذير من صفحتين تنتحلان صفة الحكومة في كردستان

2024-07-28 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

حذرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد ( 28تموز2024 )، من صفحتين وهميتين في مواقع التواصل الاجتماعي تفرضان الإتاوات على المواطنين وتنتحلان صفة حكومية.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "هناك صفحتين وهميتين في مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما في مسنجر فيسبوك، باسماء (تارا كريم آغا - Tara Kareem Agha) و(سوزان شيخ کمال برزنجي- Sozan Shex Kamal Barznje) تدعيان العائدية لرئاسة مجلس الوزراء، وتطلبان من المواطنين أموالا وبطاقات تعبئة الهاتف النقال".

وأضافت أن "الصفحتين وهميتان تستخدمان للاحتيال، ولا علاقة لهما مطلقا بمجلس الوزراء"، موضحة أن الحكومة "وجهت الجهات القضائية والأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يدير الصفحتين".

وتابعت أن "القائمين على هذه العملية الاحتيالية سيدفعون ضريبة افعالهم غير القانونية ويواجهون جزاءهم العادل ".