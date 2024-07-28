2024-07-28 14:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة استثمار محافظة المثنى، اليوم الأحد، عن قرب إنشاء مدينة الأدوية الجديدة، فيما أكدت أنها تمتلك أكثر من 420 مشروعاً استثمارياً متكاملاً في أربعة مجالات. وقال رئيس الهيئة عادل الياسري، إن الهيئة تنفذ في الوقت الحالي 45 مشروعاً سكنياً بمستويات مختلفة في محافظة المثنى، لافتاً إلى أن الهيئة لديها أكثر من 420 مشروعاً استثمارياً متكاملاً في مجالات الصناعة والزراعة والإسكان والخدمات. وأضاف أن هنالك خطة لإنشاء مشاريع كبيرة في مجال الأسمدة، أسمدة الداب واليوريا، بالإضافة إلى قرب إنشاء مدينة الأدوية الجديدة.