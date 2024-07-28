2024-07-28 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، أن ازمة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك وكذلك ازمة انتخاب رئيس البرلمان ليست مرتبطة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليس طرفًا في خلافات تشكيل حكومة ديالى او حكومة كركوك او انتخاب رئيس البرلمان، بل هو طرف محايد يسعى الى إيجاد الحلول لهذه الازمات".

وبين ان "الازمات الثلاث سببها الصراع السياسي على المغانم والمناصب، واستمرار هذا الصراع هو سبب الإخفاق في حل هذه الازمات طيلة الأشهر الماضية، ولا نعتقد إن هناك نية لحل هذه الأزمات في ظل استمرار صراع المكاسب والمنافع الشخصية والسياسية".

وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.

ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

ولاتزال ازمة انتخاب رئيس البرلمان مستمرة منذ اكثر من 7 اشهر مع وصول الامر الى طريق مسدود وبابه الوحيد هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض فتح باب اعادة الترشيح، فيما تطرح تساؤلات عما اذا كانت الكتل السياسية المعنية بمنصب رئيس البرلمان تحاول "تضعيف اداء نوابها" لغرض انعكاس ذلك على اداء البرلمان بالكامل لاثبات اهمية وجود رئيس للبرلمان ومدى تأثير غيابه.