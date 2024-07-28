حديث نيابي عن أهم ميزتين من تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية

2024-07-28 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعتبر عضو مجلس النواب النائب حيدر السلامي، اليوم الأحد، أن أهم ميزتين في تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في العراق هي تقليل حجم الفساد، وسرعة انجاز المعاملات. وقال السلامي، إن مجلس النواب يحث الحكومة على التوجه للحوكمة الالكترونية في دوائر ومؤسسات الدولة، مشيرا الى أن أبرز مميزات هذا النظام هو الحد بشكل كبير من عمليات الفساد وسرقة المال العام، إضافة الى سرعة انجاز المعاملات وسهولة مراجعة دوائر الدولة بالنسبة للمواطنين. وأضاف السلامي، أن تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية يحتاج وقتا ليس بالقليل للاعتماد عليه بشكل كامل في مراجعات المواطنين لدوائر ومؤسسات الدولة، ولكن على الحكومة الإسراع في التأسيس لهذا النظام المهم الذي أصبح معتمدا في أغلب دول العالم، مشيرا الى ان العراق بحاجة الى خبرات الدول التي نجحت في هذا المجال وتطبيقها وفق أسس عملية مدروسة.