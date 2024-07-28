صادرات النفط العراقية تتجاوز 102 مليون برميل في شهر

2024-07-28 15:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عن إجمالي الصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي، وفقًا للإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأفادت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن الكمية الإجمالية لصادرات النفط الخام بلغت 102 مليون و314 ألفًا و548 برميلًا.

وذكرت الإحصائية أن الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليون و11 ألفًا و928 برميلًا، في حين بلغت الصادرات إلى الأردن 302 ألفي و620 برميلًا.