برشلونة يرفض عرضا سعوديا لضم نجمه البرازيلي

2024-07-28 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الاحد (28 تموز 2024) عن رفض نادي برشلونة عرضا من فريق الهلال السعودي لضم نجمه البرازيلي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "الهلال قدم عرضًا لبرشلونة، قيمته 65 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رافينيا"، مبينة ان "برشلونة أخبر الهلال بأن النادي ليست لديه نية بيع رافينيا، لكن حال وجود عرض قوي (حوالي 90 مليونًا)، سيوافق الكتلان على الدخول في مفاوضات".

وأضافت أن "قرار رافينيا بشأن مغادرة برشلونة لم يتغير، فهو يريد البقاء، لكن النادي نفسه تراجع عن قراره وخفف من مطالبه المالية لبيع اللاعب"، موضحة ان "برشلونة يعلم أنه إذا أراد التعاقد مع نيكو ويليامز وداني أولمو، فسيتعين عليه توفير الأموال من خلال بيع اللاعبين الكبار".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "برشلونة لم يجن حتى الآن سوى 9 ملايين جنيه إسترليني من انتقال شادي رياض إلى كريستال بالاس ومارك جويو إلى تشيلسي".

المصدر: وكالات