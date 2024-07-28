محافظ بغداد: مداخل العاصمة الخمسة ستنجز في توقيتاتها المحددة
2024-07-28 15:36:01 - المصدر: واع
بغداد – واع – وسام الملا
أكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، أن مداخل العاصمة بغداد الـخمسة ستنجز في توقيتاتها المحددة.
وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدخل (بغداد - موصل) وصل لنسبة إنجاز متقدمة، وستفتتح المرحلة الأولى منه نهاية العام الجاري 2024".
وأضاف، أن "الشركة المنفذة لمدخل (بغداد - حلة) ستباشر العمل الأسبوع الجاري، أما مدخل (بغداد – كوت)، كان هنالك تقسيم للعمل مع وزارة الإعمار، ولكن المشروع الآن أحيل إلى الوزارة لتتولى توحيد المواصفات للطريق".
وأشار العلوي، إلى "استئناف العمل بمدخل (بغداد - كركوك)، أما مدخل (بغداد - بعقوبة) فسيستأنف العمل به قريباً"، مؤكداً أن"مداخل بغداد ستنجز في أوقاتها المحددة".