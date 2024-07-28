أمانة مجلس الوزراء: نسب إنجاز المدارس النموذجية في الأنبار وصلت إلى 75 بالمئة

2024-07-28 15:36:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليمي

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، مطلع تشرين الأول من العام الجاري 2024 موعداً لإنجاز مدارس الأنبار النموذجية، فيما أشارت إلى عدد وتفاصيل الأبنية المدرسية ونسب الإنجاز المتحققة.

وقال ممثل دائرة المشاريع العامة في الأمانة علي حسن جري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مشاريع المدارس النموذجية في محافظة الأنبار بلغ 51 مدرسة، تضم كل منها 18 صفاً"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز بلغت 75%".

وأشار إلى، أن "هنالك 5 مدارس جاهزة لاستقبال الطلاب الشهر القادم"، مؤكداً أن "مشاريع المدارس النموذجية ستنجز وستدخل الخدمة في مطلع شهر تشرين الأول".

من جهته، قال المهندس المقيم لمشروع الأبنية المدرسية في محافظة الأنبار، أحمد حجلان ساير: إن "دائرة المهندس المقيم في دائرة المباني تشرف على مشروع الأبنية المدرسية في محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "عدد الأبنية المدرسية هو 51 مدرسة منتشرة في عموم محافظة الأنبار، تضم 18 صفاً فيها ملحقات لمختبرات الكيمياء والفيزياء والأحياء، بالإضافة إلى ساحة ألعاب وقاعة ألعاب صممت بموجب مخططات حديثة لأول مرة على مستوى العراق".

وتابع "كما تحتوي المدارس على منظومات كهربائية ومنظومات حريق وإنذار مبكر ومنظومات ميكانيكية وإنترنت ومنظومة صوت".