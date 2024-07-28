وزير التربية: مستمرون بتشجيع الملاكات على المشاركة في التعداد السكاني

2024-07-28 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، استمرار المديريات العامة للتربية في عموم العراق بتشجيع وحث الملاكات التعليمية والتدريسية على المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية الكبرى للتعداد السكاني.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري التقى نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط محمد علي تميم في مبنى وزارة التخطيط".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا سبل تعضيد العلاقات والآليات المتبعة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في كنف الحكومة الوطنية، إضافة الى مناقشة موضوع طباعة الكتب ودعم المشاريع التربوية وإنهاء ملف المتلكئة منها، ليختتم اللقاء بإطار تعاوني مطلق يهدف الى الارتقاء بواقع العملية التربوية".

وأكد الجبوري "استمرار المديريات العامة للتربية في عموم العراق بتشجيع وحث الملاكات التعليمية والتدريسية على المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية الكبرى للتعداد السكاني".