رئيس أركان الحشد الشعبي يصل إلى كركوك للاطلاع على الواقع الأمني

2024-07-28 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

وصل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، اليوم الأحد، إلى محافظة كركوك للاطلاع على الواقع الأمني.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي وصل برفقة وفد قيادي من شؤون العمليات والاستخبارات والأمن في الهيئة، اليوم، الى قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة حيث كان في استقباله قائد العمليات حميد السهلاني وأمراء الألوية ومسؤولي القيادة".

وأضافت أن "المحمداوي عقد فور وصوله اجتماعاً أمنياً ضم عدداً من قيادات الحشد الشعبي لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة ووضع الخطط اللازمة لتعزيز الاستقرار وكذلك التحضيرات الجارية لزيارة الأربعين".

وتابعت أن "رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي تفقد قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في المحافظة، واطلع على الاستعدادات والجاهزية في قواطع المسؤولية".