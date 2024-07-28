الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمخزن مواد أولية جنوبي بغداد

2024-07-28 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، تمكنها من اخماد حريق اندلع بمخزن مواد أولية جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "رجال الدفاع المدني في بغداد الكرخ اخمدوا حادث حريق اندلع داخل دار متخذ كمخزن للمواد الأولية الداخلة في صناعة الفلين في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت، إن "فرقنا انقذت الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع فتح تحقيق تمهيدا لمحاسبة المقصرين الذين اتخذوا من الدور السكنية مخازن لبضائعهم".