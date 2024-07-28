دواء لعلاج حب الشباب يؤدي إلى وفاة مراهقة

2024-07-28 15:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة



توفيت مراهقة في الولايات المتحدة، إثر استخدامها دواء لعلاج حب الشباب، والذي أدى إلى إصابتها بمتلازمة "DRESS" النادرة.





وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، توفيت المراهقة إيزي ماكينزي بعد مرور 3 أشهر على إصابتها بمتلازمة رد الفعل الدوائي مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية المعروفة بـ"DRESS"، وهي رد فعل تحسسي نادر وشديد للأدوية المستخدمة غالبا لعلاج حب الشباب والصرع والنقرس.





ومن الصعب على الأطباء اكتشاف أعراض متلازمة "DRESS" في البداية، التي تصيب شخصا واحدا من بين 1000 شخص يتناولون الأدوية شائعة الاستخدام، وفق الصحيفة.





ويقول مدير استشارات الأمراض الجلدية في مستشفى ماساتشوستس العام، ستيفن تشين: "يجب أن يكون معظم الأطباء قد تعلموا عن متلازمة (DRESS) في كلية الطب، لكن يمكن بسهولة تجاهلها، خصوصا أنها نادرة نسبيا، حيث تضيع بين كل الحقائق والمعلومات الأخرى التي من المفترض أن تتعلمها".





ومتلازمة "DRESS" هي واحدة من عدة تفاعلات جلدية ضارة، لكنها على عكس متلازمة ستيفنس جونسون "SJS" التي تؤثر بشكل أساسي على الجلد، فإن التأثيرات تشمل أيضا الأعضاء الداخلية، مما يجعل من الصعب تحديدها بسرعة، وفقا لـ"واشنطن بوست".





وفي حين أن أغلب حالات متلازمة "DRESS" خفيفة وغير شديدة، وفق ما يقول الأطباء، فإن بعض الناجين منها يصابون لاحقا بأمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك مرض الغدة الدرقية أو الذئبة، أو مرض السكري.







