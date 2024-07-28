العقود الآجلة للذهب ترتفع بنحو 15% في العام 2024

2024-07-28 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير نشرت، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، أن العقود الآجلة للذهب ارتفعت بنحو 15% في عام 2024، لكنها تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2488.40 دولار والذي سجلته في 17 يوليو.

وسلطت شركتا دانييل وكولينز الضوء على الذهب في مذكرتها السنوية للمساهمين هذا الشهر، وكتبتا في تقرير بحثي: "لا أحد منا يستطيع أن يقول ما إذا كنا متشائمين أم متفائلين الآن. نرى تباطؤاً طفيفاً في الاقتصاد لكننا نستمر في النظر بإيجابية طويلة المدى للغاية في مزيج غريب من الأفكار الشرائية غير التقليدية. الذهب، وشركات تعدين الذهب، والفضة، ومجموعة البلاتين (PGMs) والبيتكوين".

وأضافتا: "هذه المجموعة تقود أطروحة تراجع قيمة الدولار بحسب رؤيتنا. كانت هذه الرؤية متقطعة على مدار السنوات الأربع الماضية، لكننا اشترينا كل انخفاض تقريباً على طول الطريق".

واعتباراً من إغلاق يوم الجمعة، ارتفع صندوق Sprott Physical Gold Trust بأكثر من 16% حتى الآن هذا العام.

المصدر: وكالات