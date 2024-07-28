وزير التربية: مستمرون بتشجيع الملاكات التعليمية والتدريسية للمشاركة بالتعداد السكاني

2024-07-28 15:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، استمرار وزارته بتشجيع ملاكاتها على المشاركة في التعداد السكاني.

وشدد الجبوري خلال لقائه وزير التخطيط محمد علي تميم، بحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، "استمرار المديريات العامة للتربية في عموم العراق بتشجيع وحث الملاكات التعليمية والتدريسية على المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية الكبرى للتعداد السكاني".

وأضاف البيان ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعضيد العلاقات والاليات المتبعة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في كنف الحكومة الوطنية إضافة الى مناقشة موضوع طباعة الكتب ودعم المشاريع التربوية وإنهاء ملف المتلكئة منها"، مشيرا الى ان "اللقاء اختتم بإطار تعاوني مطلق يهدف الى الارتقاء بواقع العملية التربوية".