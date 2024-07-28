2024-07-28 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن “تفاؤلها” بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة إلى أن تأخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة. وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، ان “قانون النفط والغاز يعد أهم القوانين المعطلة”، مشيرا إلى أنه “كان […]

ظهرت المقالة لجنة نيابية تتوقع إقرار قانون النفط والغاز قريباً: تأخر لأنه ورقة ضغط سياسية أولاً على ايشان.