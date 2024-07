2024-07-28 16:00:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:لقي فتى دون الثامنة عشرة من عمره مصرعه في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، إثر دهسه بمركبة تابعة للبلدية أثناء عملها في أحد أحياء القضاء. وذكر مصدر حكومي لشبكة اخبار الناصرية ان مركبة تابعة لبلدية الشطرة واثناء عملها في احد احياء القضاء اصطدمت بعربة تجرّها درّاجة ناريّة “ستوتة”...

