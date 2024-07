ذي قار: مظاهرة حاشدة لخريجي التسعينات للمطالبة بفرص عمل في الشركات النفطية

2024-07-28 16:00:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تجمع المئات من خريجي الجامعات والمعاهد من مواليد التسعينات أمام ديوان محافظة ذي قار في مظاهرة حاشدة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة. وأكد المتظاهرون أنهم يعانون من البطالة وعدم وجود فرص عمل مناسبة في المؤسسات الحكومية والخاصة، في حين تشغل الشركات النفطية...

