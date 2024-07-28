حكومة كوردستان تزف بشرى سارة للموظفين ضمن المادة 140

2024-07-28 16:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الأحد، عزمها توزيع قطع الاراضي على الموظفين ضمن المادة 140.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تنفيذا لقرار رئيس حكومة الاقليم سيتم البدء بتوزيع قطع الاراضي على الموظفين ضمن المادة 140 من الدستور في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم".

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق توزيع الأراضي على جميع الموظفين حيث بدأت بعملية مسح الاراضي.