النجف الأشرف تعلن عن خططها في توفير الطاقة على مدار 24 ساعة

2024-07-28 16:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شبكة نقل الطاقة في محافظة النجف الأشرف، الأحد، عن خططها في توفير الطاقة على مدار 24 ساعة، فيما أشارت الى أن هذه الخطط توضع من خلال النمو السكاني في المحافظة. وقال رئيس قسم التشغيل في الشبكة علي النوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن المشاريع التي عمدت شبكتنا على توفيرها، تهدف لتعزيز الطاقة الكهربائية خلال صيف 2024 و الزيارة الأربعينية، مبينا أن الدعم المتواصل من الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية التي تعتبر هي الرافد لشبكتنا كون الشبكة هي من ضمن الهيكل التنظيمي للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، حيث عمدنا الى توفير محطات متنقلة لرفد الزيارة الأربعينية وفك اختناق صيف 2024 في محطة غرب النجف ومحطة النداء. وأضاف كما قمنا بالمناقلة من محطة النجف الثانوية الى محطة الجواهري الثانوية لفك اختناق محطة الجواهري ومناقلة متنقلة من محطة الجواهري 15 mva الى موقع كميل المتنقلات وذلك لرفد مشروع ماء الكوفة كونه مشروعاً حيوياً ومهماً في المحافظة وخاصة أيام الزيارات المليونية وذروة الصيف، مشيرا الى أن من المشاريع الأخرى التي تعمد شبكتنا لإنجازها هي إضافة محولة ذاتية خامسة في محطة النجف الأشرف الـ 400 لأهمية هذه المحولة من خلال توفير الإتاحة الكافية وتزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية وصولاً الى تزويد المواطن أو المستهلك الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة وبأفضل فولتية. وتابع كما توجد هناك مشاريع أخرى منها اضافة محولة خامسة لمحطة شمال النجف لفك اختناق المحطة وفك اختناق قضاء الكوفة اضافة الى إعادة محطة العباسية لفك اختناق الكوفة والنجف الأشرف ومن المشاريع الأخرى التي تعمل شبكتنا على إنجازها هي مشاريع مستقبلية وهي محطات 132 ومحطات الـ 400 وصولاً الى تزويد المحافظة بـ 2000 ميكا واط أو أكثر والذي يمكن تحقيق تزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية 24 ساعة على مدار السنة، موضحا أن عملنا متداخل بالتنسيق مع فرع توزيع كهرباء النجف الأشرف وذلك لأهمية فرع التوزيع لارتباطه المباشر بالمواطن من خلال أخذ ما يتطلبه التوزيع والتي تعمل على أساسها الدراسة ووضع دراسة مستقبلية، حتى وضعنا دراسة لغاية 2030 وصولاً لتحقيق الطاقة اللازمة للمستهلك من خلال وضع الدراسات والخطط ودراسة الأحمال سواء كانت صناعية أو زراعية أو سكنية. وبين أن هذه الخطط توضع من خلال النمو السكاني في المحافظة، لافتا الى أن هناك محطة أقرت من قبل المحافظة سوف توضع في شمال الجزيرة الشمالية للنجف باتجاه كربلاء المقدسة إضافة الى محطة باتجاه حي الأنصار و محطة السفير قرب المحطة الغازية فضلاً عن محطة باتجاه الكوفة مقابل ناحية العباسية.