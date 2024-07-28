متى ستنجز مداخل العاصمة بغداد الخمسة؟

2024-07-28 16:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، أن مداخل العاصمة بغداد الـخمسة ستنجز في توقيتاتها المحددة. وقال العلوي، إن مدخل بغداد موصل وصل لنسبة إنجاز متقدمة، وستفتتح المرحلة الأولى منه نهاية العام الجاري 2024. وأضاف، أن الشركة المنفذة لمدخل بغداد حلة ستباشر العمل الأسبوع الجاري، أما مدخل بغداد – كوت، كان هنالك تقسيم للعمل مع وزارة الإعمار، ولكن المشروع الآن أحيل إلى الوزارة لتتولى توحيد المواصفات للطريق. وأشار العلوي، إلى استئناف العمل بمدخل بغداد كركوك، أما مدخل بغداد بعقوبة فسيستأنف العمل به قريباً، مؤكداً أنمداخل بغداد ستنجز في أوقاتها المحددة.