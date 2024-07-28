2024-07-28 16:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ غادر وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم مدينة ليون متوجهاً إلى مدينةنيس الفرنسية، يوم الأحد، استعداداً لخوض مباراته المرتقبة أمام منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعةالثانية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرالاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيجريمساء اليوم تدريبات خفيفة بعد وصوله لمدينة نيس وأخذ قسط من الراحة استعداداًللقاء الحاسم أمام منتخب المغرب.