تحرك سوسيداد يثلج قلب برشلونة

2024-07-28 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الاحد (28 تموز 2024)، برغبة نادي ريال سوسيداد في التعاقد مع لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "ريال سوسيداد يسعى لتعويض لو نورماند من صفوف برشلونة، حيث وضع عينه على الفرنسي كليمينت لينجليت، ليحل محل لو نورماند "، مضيفة أن "العائق الرئيسي أمام أي ناد لضم لينجليت هو راتبه الكبير".

ويعتبر لينجليت (29 عاما) هو أحد اللاعبين الذين يأمل برشلونة في التخلص منهم هذا الصيف، بسبب راتبه المرتفع وقد ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي، ولكن اللاعب فضل البقاء في أوروبا.

المصدر: وكالات



