النفط تعلن مجموع الصادرات لشهر حزيران الماضي

2024-07-28 17:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وقالت النفط في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليون و(314) ألفاً و(548) برميلاً".

وأشارت الاحصائية وفقاً للبيان الى، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(11) ألفاً و(928) برميلاً".

ولفت البيان الى ان "الصادرات إلى الاردن فقد بلغت (302) ألف و(620) برميلاً".







