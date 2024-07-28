قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية في صحراء الحضر

2024-07-28 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية في صحراء الحضر، مبينة أن العملية تهدف الى تأمين كامل المنطقة وإدامة تعزيز الأمن والاستقرار.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش، نفذت عملية أمنية واسعة في صحراء الحضر جنوب غرب نينوى.وأضافت، أنه "شاركت في العملية قوات من اللواء 21 واللواء 44 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقطعات اللواء 43 بالجيش وعدد من المعاونيات والمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي".وأشارت الى أن "العملية تهدف الى تأمين كامل المنطقة وإدامة تعزيز الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة نينوى".