2024-07-28 17:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس أساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، المطران مار بندكتوس يونان حنو، رسالة إلى العالم مليئة بالانتقادات بعد “إهانة” صور العشاء الأخير من خلال تمثلها بشلة من المتحولين جنسياً، في حفل بافتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس. ووجه المطران مار بندكتوس يونان حنو رسالة إلى ما أسماهم بـ “الخوارنة والكهنة والرهبان والراهبات […]

ظهرت المقالة خصصوا يوماً للصوم.. أساقفة الموصل يوجهون نقداّ لاذعاً لحفل افتتاح أولمبياد باريس أولاً على ايشان.