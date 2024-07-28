2024-07-28 17:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفتى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، بعدم جواز راتب الموظف الحكومي الذي يتغيب عن دوامه ولا يلتزم بالعمل. وبحسب مكتب المرجع الديني، فإن شخصاً أرسل سؤالاً إلى السيد السيستاني جاء نصه: “شخص يشتغل في دائرة حكوميّة براتب شهري، هل يجوز له التغيّب وعدم الالتزام بالعمل لا لسببٍ ويقبض راتبه كاملاً؟”. وكان جواب المرجع الديني […]

ظهرت المقالة لا يستحق راتبه إزاء مدة الغياب.. السيد السيستاني يفتي بعدم جواز تغيب الموظف الحكومي عن الدوام أولاً على ايشان.