2024-07-28 17:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن مجموع الصادرات لشهر حزيران الماضي، مبينة أنها بلغت أكثر من 102 مليون برميل. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليون و (314)ألفاً و(548) برميلاً”. وأشارت الإحصائية الى أن “مجموع […]

ظهرت المقالة أكثر من 102 مليون برميل صادرات العراق النفطية لشهر حزيران الماضي أولاً على ايشان.