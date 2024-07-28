المصادقة على وجبة جديدة من التعيينات

2024-07-28 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، (28 تموز 2024)، على وجبة جديدة من التعيينات.

وقال اعلام المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قرر بجلسته الطارئة رقم (20) المنعقدة في 2024/7/28 المصادقة على تعيين أكثر من (350) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

وشدد رئيس مجلس الخدمة، محمود التميمي على "إنهاء ملف التعيينات بأقرب وقت على وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المناط لهم" وفقاً للبيان.